Киев, , 09:50 — REGNUM Первая партия новой военной помощи из США доставлена на Украину. Об этом 22 января сообщило посольство США в Киеве.

Оружие в США

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«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент (США — прим.) Байден, прибыла на Украину ночью», — отмечается в сообщении дипмиссии.

Партия включает в себя около 200 тыс. фунтов летального вооружения, в т.ч. боеприпасы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине. За 2021 г. Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Всего с 2014 г. США выделили Украине $2,7 млрд, отметила она.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их.