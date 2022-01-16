Донецк, , 13:09 — REGNUM Народная милиция ДНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины в районе двух населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

ОБСЕ

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«Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

В ЛНР и ДНР постоянно заявляют, что ВСУ средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.