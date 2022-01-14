Москва, , 11:30 — REGNUM США и НАТО откровенно провозгласили курс на сдерживание Китая и России. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Курс Соединённых Штатов и Северо-Атлантического альянса откровенно провозглашён как сдерживание Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Северо-Атлантического альянса, вкладывать туда Украину», — заявил Лавров.

«В частности, недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединённых Штатов о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Северо-Атлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое заманивание, искусственное расширение этой структуры после «холодной войны», после исчезновения Варшавского договора», — указал он.