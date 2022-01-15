15 января 2022 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 00:10 — REGNUM Мир идёт к новой версии Карибского кризиса, и об этом говорится уже почти официально. В этой схватке не будет ядерного оружия, но оно и не требуется. Обычных ракет и флота под боком у США достаточно, чтобы полностью изменить расстановку сил. Планы России, предложившей американцам договориться, в целом были понятны ещё в декабре прошлого года. То, что Штаты по-прежнему не понимают их, говорит о глубоком и запущенном недуге.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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США стратегически можно сравнить с армией степных кочевников, агрессивных в атаке, но не готовых к обороне. А зачем, если с двух сторон страну окружает Мировой океан, а на севере — мирная Канада? И если в Европе НАТО формирует боевой лагерь, то в Латинской Америке у США почти нет союзников. Многочисленные южные соседи относятся к Соединённым Штатам либо настороженно, либо точат ножи за старые обиды. Есть группа нейтральных стран, есть небольшие зависимые сателлиты, но активен и антиамериканский Боливарианский альянс — АЛБА, сформированный в 2004 году. Три главные страны объединения — Венесуэла, Куба и Никарагуа — омываются водами Карибского моря. А новое сообщество СЕЛАК создано специально для уменьшения политического и экономического влияния США.

Ещё в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал Латинскую Америку вполне откровенно. Как следует из его слов, Россию в регионе ждут.

«Латинская Америка за последние лет 50−60 лет, а может быть и больше, претерпевала изменения политического ландшафта. То влево, то вправо. Сейчас очередная волна прихода к власти здоровых национально ориентированных сил. Я думаю, что она отражает общую тенденцию серьёзного провала так называемого неолиберального проекта. <…> Мы за то, чтобы внерегиональные державы активно способствовали формированию латиноамериканской, карибской идентичности в качестве одного из крупных важных полюсов формирующегося полицентричного миропорядка. Мы ценим наши отношения с региональными и субрегиональными структурами в этом регионе, особенно с сообществом латиноамериканских и карибских стран СЕЛАК, с которым у нас создан механизм политических консультаций. В условиях пандемии была небольшая пауза, но сейчас мексиканцы, которые на данном этапе являются председателями в СЕЛАК, хотят возобновить такие встречи. Мы будем активно поддерживать такой настрой», — сказал он в интервью RT.

Саммит глав государств и правительств Содружества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) Министерство Иностранных Дел Эквадора

Отметим, что в СЕЛАК входят почти все государства Америки, кроме двух — США и Канады. Ещё одно, Бразилия, в 2020 году приостановило своё членство. Однако в этом году в стране пляжей и футбола пройдут президентские выборы, и перед ними ориентированный на США действующий президент Жаир Болсонару стремительно теряет поддержку населения. Фаворитом почти с двукратным отрывом является бывший президент Луис Лула да Сильва. Основной опорой Соединённых Штатов в Латинской Америке всегда являлась Колумбия. Однако на президентских выборах в 2022 году там также может победить кандидат от левых сил Густаво Петро. В Перу и Чили на уже состоявшихся выборах выиграли левые кандидаты — Педро Кастильо и Габриэль Борич.

Военное присутствие России в Америке мог осложнить мощный флот США, состоящий почти из трёх сотен кораблей и судов. В случае обострения ситуации он способен не только блокировать любые морские манёвры, но и атаковать страну-партнёра России. Однако этот аргумент был актуален до появления гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», защиты от которой у американцев нет. Авианосцы и ракетные крейсеры ВМС США при опасном приближении и нарушении госграниц пойдут на дно как куски железа.

О том, что Российская Федерация может развернуть в Карибском бассейне, эксперты говорят чётко — это база ВМФ России, а также крылатые ракеты «Калибр» с боевым радиусом до 2,5 тыс. километров. Даже из Никарагуа они покрывают юг США, а из Кубы — почти всю территорию потенциального противника.

«У России должна быть возможность пощупать США за вымя. И чтобы они это прощупывание почувствовали. Будем в чувство приводить США реальными военно-техническими мерами, которые мы можем осуществить», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко Министерство обороны Российской Федерации

К каким результатам это приведёт? Во-первых, начнётся истерика и паника внутри Соединённых Штатов, что отвлечёт их внимание от европейской повестки. Во-вторых, потребуется создание системы ПРО, это, учитывая масштабы, может попросту разорить США.

Возможно, в первые месяцы волнений американцы попробуют нанести контрудары на территории Евразии из того арсенала, что у них заготовлен. Например, отправят ВСУ в атаку на республики Донбасса или разбудят спящие ячейки экстремистов внутри России или в Туркестане. Для этих целей армия России находится в состоянии готовности — для упреждения неадекватной реакции на развёртывание войск за океаном. Именно при этом сценарии режим в Киеве будет обезврежен силовым путём. Впрочем, до полномасштабной войны между Россией и Украиной всё равно не дойдёт, поскольку ненужность такого конфликта понимают многие украинские военнослужащие.

Если США не станут доводить до крайностей и начнут позиционную борьбу в Америке, что потребует сил и денег, то через год-два русофобские режимы в Европе попросту выдохнутся, лишившись заокеанской подпитки. Или есть другой, разумный путь — признать военное превосходство России и увести НАТО к границам 1997 года. И после начать переговоры.

Стратегически план выглядит великолепно. Россия много лет избегала конфликтов и надувала самомнение Мирового Колосса, не забывая подтачивать его глиняные ноги. Запад лишился могущества в Азии, утрачивает его в Африке, вот-вот растеряет окончательно в Латинской Америке. При этом в Северной Америке и Европе скопился клубок неразрешимых проблем, стоны от которых старательно заглушались.

План России даже не предусматривает активного участия Китая, только его нейтралитет. И если в какой-то момент КНР и Мексика, основные поставщики американцев, введут чувствительные санкции, то в условиях дополнительного напряжения произойдёт немедленный коллапс экономики США. А в случае горячего конфликта — стоит напомнить, что в числе крупнейших армий мира реальных союзников у США нет. Там Китай, КНДР, Иран и нейтральная Индия.

Однако апокалипсис — совсем не в интересах нашей страны. Россия не вырвет вымя у США. Но будет держать на нём руку.

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