Москва, , 15:25 — REGNUM Россия не строит свою политику, используя принцип «если».Об этом 17 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что будет, если», — сказал глава МИД России в ответ на вопрос о том, что намерена делать Москва, если диалог с западными странами не закончится успехом.

Также он отметил, что такого рода политика, это скорее «манера наших западных коллег», которые угрожают России санкциями по поводу и без повода фактически в ежедневном режиме.

Кроме этого, Лавров указал, что руководство РФ может надежно защитить свои интересы и с точки зрения безопасности, и с точки зрения обеспечения прав своих граждан.

«Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Украина фактически находится под внешним управлением США и потому Вашингтон может заставить нынешние украинские власти выполнять Минские соглашения.