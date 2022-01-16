Киев, , 09:15 — REGNUM Политика руководства Украины привела к «глубокой маргинализации» страны на международной арене, считает Олег Волошин — депутат Верховной рады страны от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, это стало понятно, как только «об Украине стали говорить без Украины», а последние годы Киев не предложил ни одного «реалистичного» плана урегулирования конфликта в Донбассе.

«Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами нацграниц. Оттого мало в разгар кризиса сообщений от власти: их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия … решений», — написал он в Facebook.

В начале недели прошла серия консультаций между РФ, США и НАТО по гарантиям безопасност.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов.