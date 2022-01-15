Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Политики США проявляют лицемерие в диалоге с РФ, поскольку продолжают соблюдать т.н. доктрину Монро. Такое мнение выразил американский журналист Питер Бейнарт в статье для газеты The New York Times.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доктрина экс-президента США Джеймса Монро провозглашала принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга. Как пишет Бейнарт, политики при администрации Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, а сторонники Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов США.

Так, обозреватель напомнил о многолетнем эмбарго Вашингтона против Кубы и сравнил Украину с Мексикой. По его словам, даже если Мексика не питает симпатии к США, она не может заключать союзы с государствами — противниками США. То же должно распространяться на украинское государство.

«Невозможно представить, чтобы мексиканское правительство пригласило российские или китайские войска на свою сторону реки Рио-Гранде», — подчеркнул Бейнарт.

По словам автора статьи, Вашингтону следует «проглотить сделку», которая негласно признает право вето РФ на военные союзы Украины, для того, чтобы получить эти приоритеты, поскольку на практике у Москвы уже есть это право вето.