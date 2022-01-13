Таллин, , 11:41 — REGNUM Эстония, Латвия и Литва просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического военного альянса, размещенных на их территории. Об этом, по сообщению эстонского портала ERR, заявила премьер-министр Кая Каллас в Брюсселе.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Каллас информировала журналистов, что страны Прибалтики уже ведут с НАТО соответствующие переговоры. Подробности этого диалога эстонская премьер-министр не раскрыла, однако назвала возможную переброску дополнительных сил НАТО в регион мерой сдерживания России.

12 января 2022 года в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО — Россия. Прорывов эта встреча не принесла.