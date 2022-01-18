Москва, , 14:33 — REGNUM Если бы НАТО и США не видели в России сильного противника, то переговоры в Женеве не состоялись бы в принципе. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Судя по тому, как они вынуждены были пойти в сегодняшней ситуации на переговоры, они понимают, что угроза, конечно, существует. И существует весьма реально — с ней приходится считаться», — заявил Орджоникидзе.

«Переговоры, любые дипломатические переговоры ведутся только с позиции силы. Если за вами стоит какая-то серьёзная сила, тогда с вами будут считаться. Если такой силы нет, то с вами даже разговаривать не будут», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Строить аналогии с советскими временами нельзя» — о переговорах НАТО и РФ