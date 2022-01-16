Киев, , 15:21 — REGNUM Украина вместе с партнерами реализует «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипусилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество. Об этом 16 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки … Среди прочего, тесно сотрудничаем с союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», — заявил он в интервью Bild.

По его словам, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», и углубление оборонного сотрудничества с Украиной.

В начале недели прошла серия консультаций между РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности.