17 января 2022 | Время чтения 4 мин

Линии системного отпора Западу, который должен носить прежде всего политический и культурный характер, у нас не было. Её мешали сформировать наши собственные компрадорские элиты.

Михаил Демурин, , 14:36 — REGNUM В интервью CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал куцее и ущербное объяснение причин наблюдаемого сегодня резкого обострения отношений России и НАТО. По его словам, это обострение произошло в результате «вторжения альянса на территорию Украины». Понятно, что такая трактовка ориентирована за западную, прежде всего американскую, аудиторию. Тем не менее рассматривать эту проблему совершенно точно надо более глубоко. Тем более имея в виду, что указанное заявление Пескова активно транслируется на внутреннюю российскую аудиторию.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Отношения России с США и их союзниками, с Западом в целом приблизились к красной линии вовсе не по той причине, на которую указывает пресс-секретарь президента. Сама эта «причина», вторжение НАТО на Украину, является следствием — следствием политики, которая проводилась нашим правительством после 1991 года. Причём по сравнению с 1990-ми годами в 2000-е мало что изменилось. Да и, если говорить о 2010-х годах, проявленная в Крыму решительность оказалась скорее исключением, чем правилом.

Но вернёмся к сказанному Дмитрием Песковым. По его логике получается, например, что натовская инфраструктура, инструкторы, склады вооружений и так далее в таких уже состоявшихся членах НАТО на наших границах, как Латвия, Литва и Эстония, руководство России не волновали и не волнуют, а вот появление всего этого на Украине вдруг сильно озаботило.

А натовские базы в Польше — это разве не угроза, как и вся политика этого члена НАТО в отношении России? А Турция, страна — член НАТО, в Закавказье? А американцы и англичане в Армении, Грузии и Казахстане, в странах Средней Азии — пусть преимущественно и не в виде непосредственно военных возможностей, но в виде сильного политического, экономического, пропагандистского влияния?..

Американские и польские солдаты. Польша Eurocom.mil

Эту тему можно и нужно развивать, но сейчас мы не об этом — мы о том, что в принципе надоело, когда и вовне от имени руководства нашей страны произносится что-то маловразумительное, и наших граждан пресс-секретарь президента держит за малоразумных детей!

Причина того, что отношения России с НАТО подошли к красной черте сегодня, заключается в том, что раньше руководство нашей страны пыталось уходить от давно назревшего обострения. Ради некой внешне благостной картинки, прикрывавшей попрание Западом интересов России, оно отказывалось от должной реакции на то, на что надо было реагировать уже много лет назад.

Кто-то скажет, что раньше у нас не было таких видов современных вооружений, как есть сейчас. Ну что же, в этом есть резон, поскольку политика Горбачёва, а потом Ельцина лишила нашу страну прошлых военных возможностей, но главное всё же не это.

Главное, как мне это видится, заключается вот в чём. Раньше, надеясь на «взаимовыгодное» сотрудничество, российские «верхи» не были готовы сделать необходимый выбор между совместной с Западом эксплуатацией ресурсов нашей страны и её суверенным развитием. Теперь эти «верхи», наконец, осознали, что Запад намерен только сам выбирать, с кем ему эксплуатировать Россию и на каких условиях, и что они в число его «фаворитов» не входят. Ну, а то, что суверенное развитие России Западу как кость в горле, и так понятно.

То же самое касается и пространства бывшего СССР, которое за последние тридцать лет было в очень значительной степени упущено Россией. Сотрудничество Москвы с местными компрадорскими элитами в бывших союзных республиках (в том же активно обсуждаемом сегодня Казахстане, например) дало весьма сомнительные результаты и нашей стране, и нашим соотечественникам в этих новых государствах. Теперь то, что было упущено, хочется вернуть, но это сложно. В том числе и потому, что это «возвращение» Россия пытается осуществить с опорой на те же компрадорские элиты, подвластные Западу.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков говорит, что продвижение НАТО на Украину «привело к ситуации, которую Москва больше не может терпеть». Вот в этом и заключается ошибка. Не надо было «терпеть»! Надо было, повторю, должным образом реагировать в соответствии с теми возможностями, которые были у нашей страны и раньше. Но этой линии системного отпора Западу, отпора, который должен носить, прежде всего, политический и культурный характер, а также характер экономический, у нас не было. Её мешали сформировать наши собственные компрадорские элиты.

Странно было бы ожидать, чтобы Дмитрий Песков сказал в интервью CNN что-то подобного рода, но сводить всё к Украине значит вновь уходить от необходимой общей постановки вопроса. Украина, повторю, это следствие, это, если хотите, частность. Крупная, но частность. Не пустим НАТО на Украину — США ударят в другом месте, и не обязательно через упомянутые Польшу и Прибалтику.

Запад должен понимать, что Россия в принципе больше не собирается терпеть его враждебную политику. Тут одних слов, конечно, мало, но если уж их произносить, то делать это надо веско. Как это сделал, например, министр иностранных дел Лавров на своей недавней пресс-конференции. После его заявлений интервью Дмитрия Пескова CNN нам в минус. Оно не повышает, а снижает остроту постановки вопроса.