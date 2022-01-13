Москва, , 13:09 — REGNUM Серию переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности оказалась неудачной. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

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По словам Пескова, на переговорах были зафиксированы разногласия по принципиальным вопросам, «и это плохо».

Представитель Кремля добавил, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать военные силы на своей территории. При этом он отметил, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению диалога с США.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, на котором обсуждались российские предложения по гарантиям безопасности.