Москва, , 15:48 — REGNUM Россия никогда не прогибалась под давлением и в случае новых санкций Соединённых Штатов Москва найдёт альтернативы. Об этом 13 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж», — подчеркнул в интервью RTVI российский дипломат.

Рябков признался, что его удивляет, почему вдруг «серьёзнейшие люди, которые сами не понаслышке знают, что такое Россия», приходят к выводу, «что вот если ещё чуть-чуть нажать, то тогда все и случится».

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При этом дипломат не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

«Я не хочу ничего не подтверждать, ничего исключать не буду, — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства. — Зависит от действий американских коллег».

Он напомнил, что президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, «если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас».

«Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться», — пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет уверенности, что США и НАТО пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности, но диалог продолжается по разным линиям. При этом он назвал позицию Североатлантического альянса по этому вопросу непробиваемой.