Москва, 12 января 2022, 08:21 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.
Он добавил, что Россия и США несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Посол также призвал Вашингтон отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТОДжулианн Смитвысказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».
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