Вашингтон, , 08:44 — REGNUM США следует отложить идею принятия Украины в НАТО — на несколько десятков лет, считает американский политический обозреватель Росс Даутат.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Попытка увести Украину из орбиты РФ, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда могущество США было на пике», — пишет автор статьи The New York Times.

Но Украина, по его словам, разобщена и слаба экономически, поэтому не готова стать частью Запада в полной мере, добавил он.

Отказ Украине в приеме в НАТО посеет сомнения относительно серьезности намерений США и в других направлениях, считает Даутат. «Идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет кажется очень разумной», — отметил он.

В конце 2021 г. РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить расширение альянса и появление западных военных баз и ударных вооружений у границ РФ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что расширение блока на восток и размещение на территории Украины и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.