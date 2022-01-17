Вашингтон, , 10:47 — REGNUM США готовят новые дипломатические мероприятия для разрядки международной напряженности вокруг Украины, которой якобы угрожают российские войска. Об этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью телеканалу CBS.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

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Салливан рассказал о тесном контакте со своим коллегой на Украине — советником по национальной безопасности. За минувший месяц было уже семь контактов, то есть Вашингтон и Киев тесно координируют следующие шаги.

«И в начале следующей недели у нас будет больше информации о следующих шагах в сфере дипломатии», — подчеркнул американский советник.

Он отметил, что страны Запада готовы дать «решительный ответ», если Россия изберёт «путь вторжения и эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Салливан заявил о «высокой» угрозе российского военного вторжения на Украину. Российские власти не раз опровергали предположения о якобы агрессивных намерениях Москвы в отношении Украины.

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