Москва, , 13:00 — REGNUM У Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) существуют планы «замотать» российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют», — сказал он.

При этом Лавров отметил, что перспективы достижения согласия в этом вопросе зависят от США и потому все заявления о необходимости консультаций с союзниками — «это все отговорки и попытки затянуть процесс».

«Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможность вступления Украины в НАТО пересечением «красной линии».