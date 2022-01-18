Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того как совершит визиты в Киев и Берлин, сообщила 18 января представитель Госдепа на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Госдеп США

«Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым и в контексте этого разговора они согласились с полезностью личной встречи. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве», — сказала представитель Госдепа.

По её словам, встреча назначена на пятницу, 21 января, и состоится после переговоров Блинкена с представителями Украины и Германии.

При этом отмечено, что данный факт свидетельствует о том, что в кризисе вокруг Украины «дипломатия еще жива».

На вопрос, по инициативе какой стороны будет проводиться встреча глав внешнеполитических ведомств США и России, представитель Госдепа не ответила.

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