Брюссель, , 19:17 — REGNUM Провести «отдельный прямой разговор» с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель глав МИД стран Евросоюза в разосланном письме, пишет 10 января New York Times.

Гглава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым Mid.ru

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Издание утверждает, что получило письмо Борреля, адресованное главам МИД стран ЕС, в котором он выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. То есть за независимые от США переговоры с Россией по гарантиям безопасности. В этом письме он предложил министрам провести отдельные, без посредничества США, переговоры с Лавровым.

Кроме того, ЕС должен участвовать в и переговорах США и России по гарантиям безопасности. В качестве площадки для таких переговоров нужно сделать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не НАТО. При этом необходимость координации с НАТО сохраняется, отмечает, по данным издания, Боррель.

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