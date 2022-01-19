Москва, , 15:20 — REGNUM Североатлантический альянс все больше напоминает «США плюс», такие впечатления сложились на фоне прошедших встреч с западными странами по теме гарантий безопасности. Об этом 19 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я могу судить по информации, которую мы получили из Вены и которую наша делегация, что называется, собрала, участвуя в мероприятии в Брюсселе. НАТО мне все больше хочется называть «США плюс», такие примерно впечатления», — сказал Рябков на площадке клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ.

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