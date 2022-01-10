Рим, 10 января 2022, 17:52 — REGNUM Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если пойдёт на «очередное нарушение суверенитета Украины», заявила 10 января журналистам германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
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Высказываясь по теме Украины на встрече с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, Бербок заявила:
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