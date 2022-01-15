Вашингтон, 15 января 2022, 21:52 — REGNUM Продвижение Североатлантического альянса на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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По его словам, по мере приближения блока к российским границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты хотят обеспечить себе главенствующее положение в Европе.
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