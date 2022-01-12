Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Новые санкции против России будут представлены на рассмотрение в американский Сенат 12 января Демпартией США, пишет The Washington Post.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Эти санкции предлагается ввести в отношении России, если она осуществит «вторжение на Украину». Они коснутся чиновников из российского правительства, военных, а также ряда банков.

Кроме того, под рестрикции, как утверждает издание, подпадут российские компании, использующие SWIFT и другие «системы безопасного обмена сообщениями».

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