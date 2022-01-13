Москва, , 13:06 — REGNUM Возможное введение новых антироссийских мер в США, включающих санкции против президента РФ Владимира Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 13 января журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По его словам, формулировки этих санкций нельзя трактовать никак иначе, чем инициативу по разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. Дело в том, что Россия обязательно ответит на них.

«Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учётом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января сенаторы от правящей в США Демократической партии представители законопроект о введении санкций на случай возможного «вторжения РФ на Украину». Ограничения коснутся ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства.

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