Москва, , 19:02 — REGNUM В Донбассе и на украинской земле нет российские военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять ответные действия», — сказал Песков в в интервью телекомпании CNN, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы узнали о сроках «вторжения» России на Украину, которое, вероятно, может быть осуществлено по «сфабрикованному поводу». При этом Псаки не предоставила никаких доказательств своих утверждений.

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