Киев, , 15:28 — REGNUM Активизация переговоров в «нормандском формате» станет одной из тем переговоров министров иностранных дел РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок, которые запланированы на 18 января. О намерении обсудить этот вопрос министр иностранных дел ФРГ заявила 17 января на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Анналена Бербок (сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen

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«Мы сегодня говорили об идеях, как мы можем обеспечить продвижение четырехстороннего формата на всех уровнях. Об этом я буду говорить завтра с российским министром иностранных дел», — подчеркнула она.

Как сообщили в МИД РФ, встреча станет первым личным контактом руководителей внешнеполитических ведомств двух стран после приведения к присяге нового правительства ФРГ во главе с федеральным канцлером Олафом Шольцем.

«В ходе переговоров министров планируется обсудить состояние и перспективы российско-германских отношений, формирование графика политических контактов, практические аспекты выстраивания сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и историко-мемориальной сферах, а также связи по межпарламентской, региональной и межобщественной линиям», — уточнили в пресс-службе министерства.

Кроме того, предполагается уделить внимание продвижению кооперации в сфере возобновляемой и водородной энергетики, защиты климата и экологии.

«Предстоит углубленный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, в первую очередь, реализации российских предложений о всеобъемлющих гарантиях безопасности в Европе», — добавили в МИД РФ.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что рассматривают Германию в качестве «влиятельного игрока на международной арене, значимого соседа», однако разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, «переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание» России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит с визитом Москву, чтобы «поддерживать переговоры по всем возможным каналам». В ходе визита она встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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