Лондон, 19 января 2022, 13:42 — REGNUM В Евросоюзе сомневаются, что необходимо вводить санкции против России за «гибридные атаки», например, «использование кибероружия или провокации», Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что разногласия стран ЕС стали очевидны в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил, что в планах Евросоюза нет введения против России предупреждающих санкций, хотя в случае «агрессии» со стороны Москвы меры будут приняты.
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