Лондон, , 13:42 — REGNUM В Евросоюзе сомневаются, что необходимо вводить санкции против России за «гибридные атаки», например, «использование кибероружия или провокации», Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что разногласия стран ЕС стали очевидны в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе.

«Совсем не было согласия по поводу того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы (в понятие «агрессия») были включены все виды гибридных атак, другие не далеки от варианта, при котором (санкции вводятся) только при полном вторжении», — сказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил, что в планах Евросоюза нет введения против России предупреждающих санкций, хотя в случае «агрессии» со стороны Москвы меры будут приняты.

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