Киев, , 08:34 — REGNUM Владимир Зеленский — президент Украины — может использовать угрозу «агрессии» со стороны РФ как повод для выполнения Минских соглашений, заявил генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова война? Донбасс опасается новых провокаций – все новости»

По его словам, Зеленский может выдвинуть согражданам ультиматум: или российская армия занимает территорию Украины (а у нее ни сил, ни техники, ни денег для обороны), или страна выполняет Минские соглашения.

При этом генерал отметил, что нагнетание страха вокруг «агрессии» со стороны РФ выгодно главе украинского государства.

Ранее Илья Кива — депутат Верховной Рады Украины — заявил, что непоследовательная риторика президента Украины о «российской агрессии» вызывает панику у местного населения.