Брюссель, , 18:44 — REGNUM Большую работу придётся проделать двум странам, чьё руководство мечтает о вхождении в НАТО — Украине и Грузии, сообщила 12 января журналистам первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

Плакат «НАТО». Кукрыниксы, 1979

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По итогам заседания Совета Россия — НАТО представитель США заявила, что Украина — один из кандидатов в члены альянса. Аналогичная ситуация с Грузией.

Шерман «И они проходят через этот процесс, это занимает некоторое время, много работы предстоит проделать, чтобы гарантировать соответствие высоким стандартам НАТО».

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