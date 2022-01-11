Москва, , 10:45 — REGNUM Россия готова и дальше работать с США и Западом по вопросам гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, накануне в Женеве между представителями России и США состоялся «профессиональный, конструктивный, деловой» разговор. Российская сторона демонстрировала соответствующий настрой, она готова к дальнейшей работе.

«Дальше, как будет продолжена работа (с США), мы посмотрим», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдепартаменте США ранее заявили, что 10 января в Женеве выслушали «беспокоящие Россию вопросы в сфере безопасности» и рассказали о собственном беспокойстве в сфере стратегической стабильности.

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