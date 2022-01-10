10 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили то, с каким настроем и с какими задачами российская делегация едет на встречу с США в Женеве по поводу гарантий безопасности.

Светлана Рыбина, , 13:58 — REGNUM Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, но российская делегация едет туда «не с протянутой рукой», а с «чётко сформулированной задачей», которую будут решать только так, как она сформулирована, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 10 января в социальной сети Facebook.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От всего сердца успехов российской делегации! Победа на этой встрече принесёт России стабильность, развитие и безопасность», — пишет Olga S.

Многие пользователи крайне волнительно воспринимают проблемную ситуацию между Россией и США, поэтому они желают российской делегации успехов на переговорах, которые имеют для Российской Федерации судьбоносный характер.

«Успехов нашим переговорщикам, твёрдости духа и здоровья! Происходит решающий момент, который определит будущее нашей страны», — отмечает Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что США не слышат голос разума, им подавай силу, которая, конечно, у России имеется, но руководство страны долгое время стеснялось демонстрировать свой потенциал.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Так и не надо ехать с протянутой рукой. После Хрущёва Америку никто особо не пугал, вот они и привыкли к мягкотелой горбачёво-ельцинской России. Путин им поперёк горла встал, поэтому-то они так и обозлились. Нужно стоять на своём, и тогда им ничего не останется, как свыкнуться с правом России на своё существование», — поделился своим мнением Александр С.

Часть людей полагает, что только жёсткий и предельно конкретный разговор позволит российской делегации вынудить США отказаться от политики давления на Россию.

«Давно было пора так с Западом разговаривать. Достойно и жестко. С хамоватыми Блинкиными по-другому нельзя, не получается. Когда сопли перед ними жуют, они силу свою чувствуют и только дальше свои интересы проталкивают. В добрый путь!» — пишет Yriy G.

Ряд пользователей указывает на то, что, кроме всего прочего, нельзя дать американцам вновь обмануть Россию.

«Хорошая позиция! Будем надеяться, что россияне не дадут себя в очередной раз обмануть. Наигрались уже в хороших мальчиков и девочек, пора уже показать своё нутро, заявить о своих правах и отстаивать свои собственные интересы, без оглядки на чьё-либо мнение», — указывает Grigori R.

«Очень хочется верить в то, что все требования России к США и НАТО на 100% будут подписаны. Англосакским обещаниям верить нельзя, но на бумаге это хотя бы как-то понадёжнее выглядит. Кроме того, надеюсь, что глубина «допустимого компромисса» с российской стороны окажется не столь существенной и нам не придётся иметь дело с последствиями такого «прогиба», — написал Алексей У.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Mid.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что от исхода данных переговоров зависит будущее Российской Федерации, поэтому сдавать позицию нашим делегатам ни в коем случае нельзя.

«После объявления ультиматума нужно проводить переговоры только об условиях его выполнения. Нельзя давать заднюю! Кроме того, отступать больше некуда — позади Москва!» — напоминает Константин К.

Напомним, 9 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости о том, что Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей, но российская делегация едет туда «не с протянутой рукой», а с «чётко сформулированной задачей», которую будут решать только так, как она сформулирована.