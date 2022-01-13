Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о заинтересованности НАТО в возобновлении работы миссий в Москве и Брюсселе поддерживают США. Об этом 12 января заявил на брифинге официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»

«Мы поддерживаем заявление господина Столтенберга о том, что НАТО заинтересована в возможности возобновления (работы) соответствующих офисов в Москве и Брюсселе», — сказал он.

Также Прайс уточнил, что, по мнению Вашингтона, такой шаг способствовал бы дальнейшему налаживанию диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об итогах заседания Совета Россия — НАТО проинформировал министров обороны Европейского союза, которые проводят неформальные встречи в Бресте, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.