Москва, , 07:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости искать решения по обеспечению безопасности граждан РФ в ЛНР и ДНР.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — отметил Володин.

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«И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — отметил спикер Госдумы.

В этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту РФ о признании независимости ЛНР и ДНР — вопрос очень серьёзный и ответственный.

«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — ответил в телеграм-канале журналистам Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли 19 января в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в обращении.

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