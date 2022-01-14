Москва, , 11:22 — REGNUM Запад пытается пересмотреть в одностороннем порядке сложившиеся нормы международной политики. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Те, кто не присоединяются к такого рода мероприятиям, объявляются ретроградами, странами, которые пытаются внедрить ревизионизм в международную жизнь. Хотя, казалось бы, ревизионизм — это то, чем сейчас пытается Запад, потому что он пытается (подвергнуть ревизии) Устав ООН. А мы и другие страны, которые являются союзниками и стратегическими партнёрами, — мы отстаиваем Устав, его принципы, цели, структуру, и защищаем его от ревизионизма», — заявил Лавров.