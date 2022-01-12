Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Вопросы, направленные на укрепление коллективной безопасности для всех, обсуждались 12 января на заседании Совета Россия — НАТО, сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: заседание Совета Россия — НАТО. Все новости»

Он сказал, что представители стран НАТО на заседании обсуждали с Россией вопросы из тех областей, «в которые потенциально могли бы добиться прогресса совместными усилиями таким образом, чтобы укрепить коллективную безопасность для всех нас и, более того, для всего мира».

Речь шла о шагах по «минимизации рисков, обеспечению транспарентности, повышению эффективности взаимодействия». Также Россия и НАТО обсуждали тему контроля над вооружениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Расширение НАТО — это неприемлемый риск для России — Грушко