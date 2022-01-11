Москва, , 13:39 — REGNUM Российская сторона намерена добиваться от Североатлантического альянса предметной реакции на проект соглашения по гарантиям безопасности. Об этом 11 января в преддверии заседания Совета РФ — НАТО сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Будем добиваться конкретной, предметной, постатейной реакции на российский проект соглашения о гарантиях», — заявил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 9−10 января в Женеве Россия и Соединённые Штаты провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО. При этом, как отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко, согласованной встречи в формате Совета Россия — НАТО нет, заседание будет неформальным. Также в Вене запланировано проведение консультаций на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе