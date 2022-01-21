Берн, , 13:32 — REGNUM Россия не боится никаких других стран мира. Об этом 21 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом российско-американских переговоров в Женеве, его слова приводит агентство Reuters.

Сергей Рябков © Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com

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«Мы не боимся никого, даже США», — сказал он в ответ на вопрос журналиста американской телекомпании CBS о том, «пугает ли Украина Россию».

Кроме того, Рябков рассказал, что американские власти обещали представитель ответ на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ждет от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном прорыва, но ожидает ответа на российские предложения.