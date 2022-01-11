Женева, Швейцария, , 08:36 — REGNUM В ходе переговоров в Женеве Россия заверила США в отсутствии планов по вторжению на территорию Украины, объяснив сосредоточение своих войск около российско — украинской границы военными учениями. Об этом 10 января заявила на брифинге по итогам встречи российской и американской делегации первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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«Я не думаю, что вы удивитесь услышать, что Россия действительно сказала нам, как они заявляли публично, что у них нет намерения вторгаться. Это всего лишь маневры и учения», — сказала она.

Также Шерман выступила с утверждением, что российская сторона заранее не предупредила никого об учениях, в которых задействовано 100 тысяч военнослужащих.

«У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, <…> вернув войска в казармы», — добавила первый заместитель госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в США раскритиковало подход американской стороны к переговорам в Женеве и отвергло заявления Вашингтона о якобы возможности дезинформации российской стороны о ходе этих дискуссий.