Брюссель, , 12:24 — REGNUM В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) началось заседание Совета Россия — НАТО, первое за последние два с половиной года. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: заседание Совета Россия — НАТО. Все новости»

От России на заседании Совета будет присутствовать межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны.

При этом российский МИД на заседании будет представлять заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко. Перед встречей он приветствовал руководителя американской делегации замгоссекретаря США Уэнди Шерман рукопожатием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона не намерена обсуждать ограничения на вступление в НАТО новых стран в ходе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января.