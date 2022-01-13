Варшава, , 09:47 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio заявил, что «Варшава приветствует отказ США от нерасширения НАТО на восток и от вывода войск из стран Восточной Европы».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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»США и НАТО — это гаранты безопасности нашего региона. Мы высоко оцениваем решение США продолжать деятельность в Польше и Прибалтике. Вопросом сотрудничества в НАТО должны заниматься только страны-члены НАТО, а не третьи страны», — заявил дипломат.

Напомним, 11 и 12 января в швейцарской Женеве прошел саммит Россия — США. Стороны обсуждали предложения России по отказу НАТО от расширения на восток, а также вывод войск из стран Восточной Европы, находящихся возле российских границ. По мнению Москвы, это должно укрепить безопасность и стабильность Европы. Однако Вашингтон отказался исполнять данные предложения.