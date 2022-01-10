Варшава, , 10:48 — REGNUM Польское руководство будет добиваться сохранения и укрепления присутствия НАТО и американских войск на территории своей республики. Об этом в эфире Polskie Radio заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Присутствие войск США на восточном фланге НАТО, в том числе в Польше, является гарантией безопасности в регионе. Поэтому возможный в будущем вывод этих сил из Польши станет для нас катастрофой. Мы постараемся этого не допустить», — заявил дипломат.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон считает возможным обсудить с Россией в ходе переговоров на высшем уровне сокращение своего контингента в странах, расположенных на восточных рубежах НАТО.