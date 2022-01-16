Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Некоторые члены НАТО оказались недовольны идеями, выдвинутыми дипломатами США на переговорах с коллегами РФ, пишет The Wall Street Journal.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Автор статьи Джеймс Марсон рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и РФ без учета мнения европейских государств.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми официальными лицами США на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из СМИ», — отметил он.

При этом дипломаты США, как и представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с РФ шла не о предложениях, а только об их идеях.