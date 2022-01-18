Москва, , 13:56 — REGNUM Текущее положение в отношениях РФ и НАТО не имеет аналога в историческом прошлом. Об этом 18 января заявил дипломат, генеральный секретарь Конференции по разоружению в 2000-е годы Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я бы очень аккуратно проводил исторические параллели, потому что они не вполне соответствуют геополитическим реалиям», — заявил Орджоникидзе.

«Советский Союз и Варшавский договор представляли собой совершенно иную геополитическую силу, и переговоры велись с позиции силы совершенно чётко. Запад, США, НАТО вполне представляли, какой может быть сокрушительный удар, ответ может быть нанесён их блоку», — указал он.

Сегодня расстановка сил, по его словам, выглядит иначе.

«Россия это не Советский Союз, и отсутствие Варшавского договора тоже совершенно понятно. Варшавский договор чем был хорош? Тем, что наши войска стояли в центре Европы… полумиллионная армия в центре Европы — это была мощнейшая угроза интересам Запада, с которой они должны были считаться. Сейчас этой ситуации нет, но у нас есть другой ответ, который наши дипломатиы упоминали — военно-технический. Что за этим стоит? Кто у нас занимается этими проблемами, прежде всего, Генеральный штаб, знают, что это за военно-технический вопрос. И я уверен, что и Соединённые Штаты знают тоже», — пояснил он.