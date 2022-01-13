Вашингтон, 13 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. «Суверенные права стран» заканчиваются там, где те или иные шаги с их участием начинают угрожать международной безопасности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 января, комментируя высказывания первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.

Венди Шерман

Как сообщалось ранее, Шерман, комментируя переговоры представителей России и НАТО, заявила, что любая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путьи чтоэтот принципявляетсяосновой «международной системы и европейской безопасности».

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« В контексте своего неприятия российской постановки вопроса о гарантиях безопасности нашей страны в условиях возрастания военной угрозы со стороны НАТО американцы и их союзники прибегают к такому аргументу, что в обеспечении своей безопасности (они имеют в виду Украину) «каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь». Это, мол, «основополагающий принцип международной системы».

Это лживый аргумент. Если следовать ему, то надо признать право КНДР на обладание таким ракетным оружием, какое эта страна суверенно считает необходимым для обеспечения своей безопасности. Надо признать и право Ирана на обладание ядерным оружием. Надо вообще поставить вопрос о «демократичности» Договора о нераспространении ядерного оружия. И много ещё чего надо поставить под вопрос. Куба, например, в своё время считала необходимым защититься (именно защититься!) от США советскими ракетами, но США ей это воспретили, и СССР в интересах международной безопасности нашёл возможность на взаимоприемлемой основе договориться по данной проблеме с США.