Вашингтон, 21 января 2022, 21:48 — REGNUM Озабоченность в связи с действиями России, в том числе «в отношении Украины», будет протранслирована Вашингтоном в письменном ответе на запрос РФ по гарантиям безопасности, сообщила 21 января журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Отвечая на вопрос, зачем Вашингтон согласился давать письменный ответ, рискуя тем, что эти он будет использован «для подрыва и дискредитации переговорной позиции», Псаки сказала, что в США считают, что нужно сделать на дипломатическом пути всё, что можно.
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