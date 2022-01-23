Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Новые ограничительные меры против России потеряют «сдерживающий эффект», если их ввести прямо сейчас. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии телеканалу CNN.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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По его словам, «сдерживание российской агрессии» является главной целью санкций. Поэтому, отметил госсекретарь США, введение ограничительных мер в отношении РФ приведет к утрате их эффекта.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что военные меры наряду с экономическими рассматривают США против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.