Лондон, , 21:49 — REGNUM Британия поставит Украине лёгкое противотанковое вооружение для обороны от российских войск, сконцентрированных у её границ, заявил 17 января министр обороны Британии Бен Уоллес в Палате общин британского парламента.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «поведение России всё более угрожающее».

«Я могу подтвердить сегодня, что ввиду все более угрожающего поведения России в дополнение к уже оказываемой помощи Великобритания предоставляет новый оборонный пакет для увеличения обороноспособности Украины. Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые вооружения», — сказал министр обороны Британии.

Кроме того, он пояснил, что британские военные обучат украинских подопечных пользоваться новым оружием.

«Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, и оно не представляет угрозы для России. Оно предназначено для использования в целях самообороны», — заявил Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января министр обороны Британии заявил, что пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Лондон.

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