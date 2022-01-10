Москва, , 21:30 — REGNUM У России нет уверенности в том, что США будут выполнять даже юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если такое соглашение будет достигнуто, заявил 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в Женеве.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, накоплен негативный опыт общения с Вашингтоном и он не внушает доверия.

«Уверенности такой нет. Президент вопрос ставил так, что с учетом негативного опыта, который мы накопили на протяжении длительного времени, схема с обязательствами со стороны США, разумеется, неидеальна. Но перефразируя, передавая смысл в своей собственной интерпретации — это лучше, чем ничего», — сказал Сергей Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Женеве прошли первые российско-американские консультации по гарантиям безопасности.

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