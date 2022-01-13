Варшава, , 12:32 — REGNUM Представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский прокомментировал для Polskie Radio итоги переговоров России и США в Женеве.

Россия и США Mil.ru

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«Думаю, мы не удивлены тем, что Россия и США не достигли полного сходства мнений. Различия слишком велики, но варианты развития ситуации представлены, и они дают возможности для дальнейшего обсуждения», — заявил Шатковский.

По его словам, «такие переговоры должны проходить в духе деэскалации напряжения, соблюдения международного права и территориальной целостности Украины, а также уважения к праву государств-членов альянса на оборону и выбору других государств своего пути к безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, 12 января официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о заинтересованности НАТО в возобновлении работы миссий в Москве и Брюсселе поддерживают США.