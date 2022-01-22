Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Новая версия предложенной ранее в Сенате Конгресса США инициативы, касающейся санкций в отношении России, была внесена на рассмотрение Палаты представителей представителями Демократической партии. Об этом 21 января сообщил на сайте комитет по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Речь идет о рестрикциях, на которые Вашингтон может пойти в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В обновленном документе содержатся те же переложения, что были более раннем варианте, который предполагал ввести ограничения против президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, российских министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также в отношении начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и других официальных лиц. Кроме того, проект предложения о новых санкциях касается и газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые Западом абсурдные антироссийские санкции теряют свою силы по мере увеличения их количества.

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